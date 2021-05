Dobrý finančný sprostredkovateľ vs. nepočúvajúci klient

Som finančný sprostredkovateľ takmer 14 rokov a neviem, či som niekedy čítala článok či blog o nepočúvajúcich klientoch. Vždy to bolo o sprostredkovateľoch - neodborníkoch, ktorí ponúkajú nevhodné produkty za účelom zárobku.

Zamyslel sa ale niekedy niekto nad tým, koľko klientov nepočúvlo rady sprostredkovateľa – odborníka a dostalo sa opakovane do zlej situácie?

Tak napríklad:

Manželský pár v strednom veku, 1 dospievajúce dieťa, manželka na invalidnom dôchodku, manžel pracuje manuálne. Úvery, za ktoré platili mesačne 800 €, príjmy rovnajúce sa mesačným splátkam za úvery. Žiadne omeškanie so splácaním, pretože rodičia manželky každý mesiac pomáhali. Poprosili ma o pomoc. Vhodnou konsolidáciou úverov sme znížili splátku na 200 €, manželovi sme uzatvorili kvalitné životné poistenie, vzhľadom na to, že pracuje manuálne (čo predstavuje vyššie riziko úrazu) a manželka je na invalidnom dôchodku. Povedala som im, z invalidného dôchodku zaplatíte splátku a z výplaty žijete. Takto to vydržalo rok. Iba rok. Po roku boli tam, kde boli v čase, keď ma oslovili. Pomôcť som im už ale nedokázala. Aj my sprostredkovatelia máme totiž obmedzené možnosti.

Viete... Klienti od nás často očakávajú nemožné na počkanie a zázraky do troch dní. Úprimne – aj ja ako sprostredkovateľ si už vyberám a rozmyslím si, pre ktorého klienta som ochotná pracovať.

Príklad č. 2:

Brat mojej klientky skončil vysokú školu, zamestnal sa, prosil ma o pomoc, potreboval si nastaviť financie tak, aby sa mu splnili jeho ciele. Všetko sa zdalo byť v poriadku, kým si nenašiel priateľku. Chcel si kúpiť byt o niečo skôr, no a keď som im oznámila, že z jeho príjmu je možné si dovoliť maximálne 2 izbový a väčší im neodporúčam, pretože by nemusel zvládnuť splácanie hypotekárneho úveru a náklady na bývanie, odmlčali sa.

Neskôr som sa od jeho sestry dozvedela podrobnosti. Hlavná a dôležitá informácia bola, že si nakoniec kúpil byt 3 izbový, a to za pomoci sprostredkovateľa, ktorého mu odporúčala jeho priateľka. Ja som sa jej totiž nepozdávala.

A ako sa príbeh skončil?

Po rokoch sa mi tento mladý pán ozval. Jeho otázka bola, či sa mu nepozriem na návrhy poistení príp. či mu neurobím ďalšie, aby si ich mohol porovnať. Odmietla som s dobrým pocitom. Pokojne a sebaisto. Pretože viem, že som odborník a svoj čas som ochotná venovať iba tým klientom, ktorí ma počúvajú a chcú so mnou spolupracovať.

Príklad č. 3:

Toto našťastie nebola moja osobná skúsenosť, ale skúsenosť iných kolegov. Manžel, podnikateľ, manželka na materskej s dvomi či tromi deťmi. Zrušil svoje rizikové a úrazové poistenie, „pretože jemu to netreba". Prešlo pár týždňov a tento pán zomrel na infarkt. Bolo to neuveriteľne smutné, smrť človeka bolí v každej chvíli. Smútok musel byť ale veľmi rýchlo vymenený za krutú realitu. Manželka, s vysokou hypotékou na krku, bez eura, s rodičovským príspevkom a maloletými deťmi. Musela predať dom, splatiť hypotéku, nájsť si podnájom, resp. ísť k rodičom....Kruté ponaučenie nie pre jednu rodinu.

Milí klienti vedzte, že rizikové poistenie, t. j. poistenie pre prípad úmrtia nie je pre Vás, poistených, ale pre Vašu rodinu, pre pozostalých, pre Vaše manželky, manželov, druhov a družky, pre Vaše deti. Aby žili dôstojne a mali všetko to, čo potrebujú pre dôstojný život.

Príklad č. 4:

Klient za mnou prišiel so záujmom uzatvoriť si rizikové poistenie, výška poistného však nesmie presiahnuť 30 eur mesačne. Zarábal okolo 1 000 eur v čistom. Zo skúseností viem, že za 30 eur mu nebudem vedieť pokryť všetky dôležité riziká tak, aby bol jeho mesačný príjem vykrytý na plnú výšku jeho mesačného zárobku. To znamená, že v prípade úrazu alebo choroby a dlhodobého výpadku príjmu klesne jeho životný štandard, na ktorý je zvyknutý a bude podpoistený. To je pre klienta vážna hrozba. Je potrebné, aby si klient zodpovedal dve dôležité otázky. Chce mať poistenie uzatvorené lacno alebo dobre? Chce radu priemerného sprostredkovateľa alebo odborníka? Priemerný sprostredkovateľ mu navrhne poistenie za 30 eur mesačne. Odborník mu vysvetlí podrobnejšie jednotlivé riziká, výšky poistných súm, ktoré navrhuje, vyberie mu poisťovňu, ktorá má čo najmenej výluk a nerobí ťažkosti pri poistných udalostiach a výplatách poistného plnenia.

Ja poistenie – zabezpečenie prirovnávam k oblečeniu. Ak nosím oblečenie veľkosti M, nekupujem si veľkosť XXL, ale ani XS, kupujem si oblečenie veľkosti M. Ak klientovi presne padne oblečenie veľkosti L, ale chce odo mňa oblečenie veľkosti XS. Myslíte si, že veľkosť XS mu bude dobrá? Nie, nebude. Oblečenie menšej veľkosti nosiť nebude, bude mu v skrini zaberať miesto a nebude mať z neho žiaden úžitok.

Príklad č. 5:

Mala som prvé sedenie s mladým pánom, ktorý žil s rozvedenou ženou v strednom veku s troma deťmi. Chcel, aby som mu vybavila úver na byt a nikdy nezabudnem na jeho slová: „je mi jedno, akú úrokovú sadzbu budem na úvere mať, hlavne, že ho dostanem“.

Bolo to naše prvé a posledné stretnutie. Priamo a narovinu som mu povedala, že toto nie je riešenie, trval však na svojom.

Príklad č. 6:

Brat mojej dlhoročnej veľmi dobrej kamarátky doštudoval vysokú školu, zamestnal sa a potreboval poradiť. Popravde naša spolupráca začínala tak, že si vyberal medzi sprostredkovateľmi dlhšie a dôsledne. Moje slová sa mu zdali ako naučené z knihy. A výsledok?

Spolupráca trvá už asi 10 rokov, ale boli časy, kedy sme sa hádali, kričali po sebe a to doslovne. Vždy mal vopred pripravenú výhovorku, prečo použil peniaze z kreditnej karty, prečo nemá pohotovostnú rezervu v takej výške, v akej som mu ju odporúčala mať a pod. Po dekáde spolupráce si so 100% istotou dovolím tvrdiť, že je spokojný a hlavne zabezpečený. Splnil si priania, ktoré mal, pretože ma počúval. Vždy, keď mi niektorého zo svojich známych odporúča, rovno im povie svoju skúsenosť :o)

Aký význam má, ak chorý navštívi lekára, lekár mu povie, ako nastavíme liečbu a pacient neposlúchne? Škoda času toho lekára a vlastne aj samotného pacienta.

A aký význam má, keď viem, čo preventívne urobiť, aby som sa vyhla ťažkostiam a ja to neurobím?

No v danom prípade si o tie ťažkosti koledujem. Múdre je učiť sa z chýb druhých, nie zo svojich vlastných, vyhľadávať tých, ktorí nás k našim cieľom vedia priviesť a to cestami, ktoré doslova odchodili so svojimi klientmi počas rokov spolupráce s nimi.

Takže, milí čitatelia tohto blogu, ktorí potrebujete peniaze na živobytie, nie každý sprostredkovateľ je práve ten „zlý“, ten neodborný. Možno je niekedy skrátka potrebné počúvať, zistiť si viac o človeku, s ktorým financie riešime a ak boli jeho rady prospešné iným, tak skrátka počúvať. Nechať si poradiť a nechať sa viesť.

Majte toho správneho odborníka ako finančného sprostredkovateľa. Ako ho rozoznať bude témou nasledujúceho blogu. Vedzte, že uzatvorením zmluvy spolupráca nekončí, ale naopak, začína.

Mňa úprimne veľmi teší, keď vidím, ako moji klienti bohatnú a plnia si svoje sny. Aj s mojou pomocou. Tak všetko dobré a správny výber, milí čitatelia.